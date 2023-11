Juve, Rabiot salta il Cagliari: interrotta una lunga striscia di presenze

Da quanto mancava Rabiot?

In questa stagione, Rabiot è sempre sceso in campo da titolare, senza mai essere sostituito. Riavvolgendo il nastro e andando ad analizzare la scorsa annata, l'ultima partita che il centrocampista ha saltato risale al 3 maggio, in occasione del match interno con il Lecce. Dalla sfida successiva, quella di Bergamo contro l'Atalanta, Rabiot è stato sempre titolare tra Serie A ed Europa League, alimentando una striscia di 18 partite consecutive in cui ha giocato tutti i novanta minuti. Con il Cagliari, come detto, si interromperà questo filotto: un'assenza di un certo peso per Allegri che sta già studiando le giuste alternative.