Yildiz e Huijsen, record Juve e promozione in prima squadra

"Dean Huijsen e Kenan Yildiz, da oggi, martedì 7 novembre 2023, fanno parte della prima squadra della Juventus. Per entrambi, che già gravitano intorno alla prima squadra da tempo, il punto d'arrivo di un percorso iniziato con la maglia dell'Under 19 bianconera e proseguito con la Next Gen". La Juventus ha annunciato così la definitiva promozione tra i "grandi" del talento olandese e di quello turco.

Juve, Allegri su Yildiz: "Diventerà un campione meraviglioso" Come ricordato sempre dalla Juve per Yildiz, che nel frattempo ha trovato l'esordio anche con la Nazionale Maggiore della Turchia, sono già cinque le presenze in Serie A quest'anno. "Diventerà un giocatore meraviglioso" ha detto parlando dell'attaccante Massimiliano Allegri dopo Juve-Torino.

Juve, Allegri su Huijsen: "Farà una grandissima carriera" Huijsen, invece, ha esordito al "Meazza", contro il Milan, mostrando fin dai primi istanti in campo personalità e talento. "Farà una grandissima carriera" si è detto certo lo stesso Allegri. Con il loro esordio, la Juve, in questa stagione, è l'unica squadra ad aver fatto debuttare due classe 2005 in Serie A.

