Juve, siparietto tra Kostic e Miretti: "Ecco il bomber"

La Juventus prepara la sfida casalinga con il Cagliari (sabato ore 18) e in casa bianconera il clima è particolarmente disteso dopo la vittoria in trasferta contro la Fiorentina . A documentarlo un video postato su X dal club bianconero.

Juve, Kostic dall'assist e alla battuta: fa divertire Miretti

Come è ormai consuetudine, i calciatori bianconeri salutano il social media manager della Juve mentre si dirigono sul campo di allenamento. Tra i primi a raggiungerlo sono stati Kostic e Miretti. Il serbo, autore dell'assist per il primo gol in Serie A del centrocampista, decisivo al "Franchi", ha dato il via a un simpatico siparietto: "Buongiorno ragazzi, qua c'è il bomber..." ha detto indicando Miretti che lo seguiva. Divertito, Miretti ha risposto spintonando bonariamente Kostic.