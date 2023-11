Deschamps svela i colloqui con Pogba: "È in difficoltà"

Dopo aver diramato la lista delle convocazioni per i prossimi impegni, Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa. Il ct francese ha risposto ad alcune domande su Pogba e Rabiot della Juventus .

Deschamps: "Pogba è in difficoltà"

L'allenatore si è espresso così sul caso doping che vede coinvolto l'ex Manchester United: "Siamo in contatto, ma non vi dirò il contenuto dei nostri colloqui. Oggi attende una decisione sulla sanzione che sarà più o meno lunga. Con tutto quello che ha passato prima è una situazione molto complicata per lui, psicologicamente è molto difficile. Non potrà essere selezionato finché sarà sospeso. Penso che abbia comunque le capacità e la mentalità per tornare ai suoi livelli. Purtroppo per lui non accadrà però da un giorno all'altro".

Deschamps: "Sono geloso di Rabiot"

Il ct ha poi commentato il positivo inizio di stagione di Rabiot: "È maturo per la fascia di capitano della Juve. Si tratta di avere un po' più di responsabilità, ma non cambierà il suo carattere e il suo modo di essere. È un riconoscimento per una persona piuttosto riservata, che parla poco di sé. Da diversi anni è ad un ottimo livello, ma devo ammettere di essere un po' geloso perché non sono mai stato capitano della Juventus... Ma è un grande segno di fiducia data dal suo allenatore e sicuramente un motivo di orgoglio per lui".