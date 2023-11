L'allenatore del Cukaricki elogia la Juve: "Mi ha ispirato su come affrontare la Fiorentina"

La Fiorentina è tornata a vincere in Conference League dopo la partita persa in campionato contro la Juventus. Proprio quel match, deciso dal gol di Miretti, è stato preso d'esempio da Igor Matic, l'allenatore del Cukaricki. I serbi in Europa hanno affrontato proprio la formazione di Italiano, perdendo però 0-1 (clicca QUI per gli highlights della partita).