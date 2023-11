Kean e il curioso retroscena su Mandzukic alla Juve: "Mi insultava sempre"

Juve, Kean: "Mandzukic è come Ibra"

Kean ha parlato così del rapporto con l'ex compagno Mario Mandzukic: "Nel mondo dello sport una persona che mi ha lasciato il segno è Mandzukic. Ha più o meno lo stesso carattere di Ibrahimovic, è uno che non parla tanto. Se vede Zlatan magari si esprime con lui, però con me non parlava. Se lo faceva era solo per insultarmi. Una volta, a 15 anni, mi ero allenato con la Prima Squadra. Mi avevano trasferito nel loro spogliatoio, io ero vicino a lui e mi fa: 'Cosa ci fai qua?'. 'Cerco di diventare come te'. E lui mi fa: 'Ma non ci pensare, guarda che ora fai il provino e domani te ne torni'".