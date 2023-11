Yildiz, messaggio alla Juve: segna in Germania-Turchia e esulta alla Del Piero

Germania e Turchia, le prossime partite

Un esordio da titolare indimenticabile per Yildiz. Fuellkrug ha pareggiato all'inizio del secondo tempo, ma un rigore di Sari ha fatto esultare i turchi e la folta comunità turca che vive in Germania. Per la Germania è ora in programma un altro test martedì a Vienna contro l'Austria, già qualificata a Euro 2024. La Turchia, anch'essa già qualificata per gli europei, sarà invece di scena in Galles per l'ultima partita del proprio girone di qualificazione (gruppo D).