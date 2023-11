Juve, si ferma ancora Weah: quanto starà fuori

Brutte notizie per Massimiliano Allegri in vista di Juve -Inter . In settimana era infatti previsto il ritorno in gruppo di Timothy Weah , ma secondo Sky Sport l'ex Lille ha subito un nuovo infortunio muscolare .

Juve, le condizioni di Weah

Oltre a saltare la sfida scudetto contro l'Inter in programma domenica sera all'Allianz Stadium, Weah dovrebbe rimanere fermo per altri 20 giorni. Il suo ritorno è previsto per i primi di dicembre. In dubbio quindi la sua presenza per il Napoli, mentre dovrebbe farcela per la trasferta contro il Genoa del 15 gennaio.