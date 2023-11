Bremer e il retroscena su Mazzarri: "Quando stavo male ha fatto una cosa per me"

Nel'ultima partita prima della pausa per le nazionali, finalmente Bremer si è sbloccato segnando cotro il Cagliari. Risultato importante per un difensore come lui sempre abituato a segnare. Mentre era in ritiro con la nazionale brasiliana, nel frattempo in Serie A è tornato un allenatore a lui caro, Walter Mazzarri . I due sono stati insieme per due anni al Torino, e proprio con l'allenatore del Napoli Bremer si è affermato .

"Mazzarri? Come un padre"

Queste le sue parole ai microfoni del The Telegraph: "Mazzarri era come una figura paterna per me. Ho avuto un primo anno davvero difficile perché non avevo molte opportunità di giocare ed ero arrivato al momento in cui volevo andarmene. Mazzarri però mi ha fatto un un discorso facendomi capire che contava su di me. Mi ha detto di imparare il gioco e che ci sarebbe stato un momento in cui avrei avuto un'opportunità. Ed è andata esattamente così. Dopo un anno l'ho avuta e non ho mai smesso di giocare".

Juve, le parole di Bremer

Bremer conclude parlando del futuro, ma gli occhi sono solo per la Juve: "Un giorno mi piacerebbe andare in Premier League ma in questo momento sono concentrato sulla Juventus e vincere trofei in bianconero, siamo una delle migliori squadre del mondo".