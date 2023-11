Bagnaia si gioca il Mondiale, ma pensa alla Juve: "Avrò le dita incrociate..."

Domenica 26 novembre, Pecco Bagnaia potrebbe laurearsi per la seconda volta consecutiva come campione del Mondo di MotoGP . Il pilota è però anche un grande tifoso della Juventus e, ai microfoni di Sky Sport, non ha nascosto di pensare anche al big match scudetto contro l' Inter .

Bagnaia: "Dita incrociate per Juve-Inter"

Dopo il primo Mondiale, Pecco ha ricevuto in dono una maglia dalla Juventus. Alla domanda se si aspetta un nuovo regalo, il pilota Ducati ha risposto: "Non lo so. In ogni caso io domenica avrò le dita incrociate sia per la gara che a casa per la Juventus nella sfida contro l’Inter".