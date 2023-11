Juve e Fondazione Libellula insieme contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Fondazione Libellula ha lanciato la campagna di sensibilizzazione #PrendoUnImpegno, a cui hanno aderito prestigiosi volti dello spettacolo, dello sport, della politica e dell’attivismo che hanno scelto d’impegnarsi nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere. L’elemento distintivo di questa campagna è l'essere stata interamente rappresentata da ambassador uomini, tutti uniti nell'impegno contro la violenza di genere. “Da una survey realizzata da Fondazione Libellula è emerso che il 43% degli uomini pensa che la violenza di genere sia un fenomeno che non lo riguardi – ha sottolineato Debora Moretti, Presidente e Fondatrice di Fondazione Libellula – Ebbene, con questa campagna vogliamo sovvertire questo paradigma e ricordare che la responsabilità di combattere la violenza di genere è collettiva: io la definirei una campagna di responsabilizzazione. Essere testimoni attivi e sostenitori del rispetto reciproco è cruciale. È ora di sfidare gli stereotipi dannosi e di promuovere una cultura di consapevolezza e sostegno. Insieme possiamo costruire un mondo in cui uomini e donne vivano liberi dalla paura e dal pregiudizio, contribuendo a creare un futuro più giusto e sicuro per tutti”. Volti noti dunque che hanno scelto d’impegnarsi per l’equità di genere o di riflettere sui propri stereotipi o ancora di parlare di consenso con i propri amici e responsabilizzarli sulla violenza contro le donne.