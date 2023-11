Juve, che partenza: è la migliore dell'Allegri bis

I 30 punti conquistati dalla Juventus nelle prime 13 partite di campionato, rappresentano la migliore partenza in assoluto dell'Allegri-bis. Da quanto il tecnico è tornato in bianconero (mentre ora pensa all'addio) non aveva mai fatto registrare un rendimento del genere. Nelle ultime quattro stagioni, la Vecchia Signora ha fatto ottenuto 24, 21 e 25 punti a questo punto dell'annata.