La frase di Allegri a Landucci dopo il gol di Gatti: "Ti do un cazzotto"

MONZA - Una vittoria che sembrava messa in cassaforte e praticamente sfumata a pochissimo dalla fine, ma che poi è incredibilmente arrivata all'ultimo respiro, quella che la Juve ha centrato ieri a Monza insieme al primo posto solitario (in attesa dell'Inter impegnata a Napoli domani). E nella gioia collettiva bianconera dopo il 2-1 firmato Gatti, le telecamere di Dazn hanno ripreso la reazione del tecnico della Juve che si è girato verso la panchina e ha urlato: "Ti do un cazzotto e ti sfondo". Allegri, secondo le ricostruzioni, ce l'aveva con il suo vice Massimo Landucci, spiegando poi ai microfoni di Dazn: "A Landucci ho detto che il gol che avevamo subito era evitabile, Carboni era la terza volta che rientrava e metteva quel tipo di palloni". Tutto normale, visto il rapporto che c'è tra i due: Landucci oltre ad essere il vice è quasi un fratello per Allegri, con un rapporto che va avanti dal 2008 e sin da Cagliari, proseguito poi nel Milan e in entrambi i cicli alla Juve. Una frase che, all'apparenza, può sembrare aggressiva, ma che invece si è rivelata quasi una manifestazione... di affetto.