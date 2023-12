Leao, commento social sul caso Rabiot-Gagliardini: il "mi piace" è virale

Nel finale di Monza-Juve è successo di tutto. Valentin Carboni segna il gol del pareggio dei lombardi, poi Gatti nell'azione successiva regala i tre punti ai bianconeri. Nel mezzo, c'è lo sfottò di Roberto Gagliardini verso Adrien Rabiot. Quando il Monza pareggia, dalle immagini si vede l'ex Inter che va a esultare in faccia al francese per sbeffeggiarlo. Non è tardata ad arrivare la risposta di Rabiot che prima firma l'assist per Gatti e poi scrive un messaggio sui social per Gagliardini. Storia che ha ricevuto anche un sostegno speciale.