Juve, quanto è cresciuto il valore della rosa con Allegri: ripagata la mancata Champions!

È come se Max avesse pagato il conto alla Signora. I mancati introiti della partecipazione alla Champions 2023-24, cancellata dalla penalizzazione in classifica per il caso plusvalenze (-10) nonostante il 3° posto sul campo a pari punti con l’Inter, ricompaiono infatti alla voce invisibile ma essenziale della "rivalutazione tecnica", all’interno di un bilancio che Allegri lascerà in eredità al suo eventuale successore. La separazione con la Juve, come raccontato ieri, potrebbe consumarsi molto presto. Nonostante un contratto fino a giugno del 2025, infatti, Allegri sta maturando l’idea di chiudere la sua seconda esperienza a Torino con un anno di anticipo, non sentendosi più a proprio agio in un club profondamente diverso da quello che lasciò nel 2019 e che ritrovò nell’estate del 2021. Non c’entrano gli investimenti ridotti (per far quadrare i conti) dell’ultimo mercato estivo: quel modello societario, rimasto per anni un punto di riferimento in Italia e su scala internazionale per organizzazione, leadership, gestione delle crisi e risposte ferme alle varie necessità, oggi rischia di scricchiolare. E mentre il bunker bianconero si trasforma sempre di più in una casa di vetro dove tutto traspare, il parco giocatori custodito e allevato dall’allenatore livornese vede lievitare il proprio valore.

L'Iva di Max: i calciatori rivalutati da Allegri In uno studio che mette a confronto la rosa che Max ha ereditato dalla gestione Pirlo (il predecessore) e quella attualmente a disposizione - incrociati i dati Cies e Transfermarkt - emerge come il valore dei 18 calciatori rimasti alla Continassa negli ultimi due anni e mezzo sia aumentato complessivamente di 63,9 milioni di euro, passando dai 292,2 milioni della stagione 2021-22 (quella del ritorno del toscano) ai 356,1 di oggi. Si tratta di una rivalutazione del 21,8%: è l’Iva di Max, una cifra che la Juve avrebbe incassato solo se fosse stata protagonista di un’ottima campagna europea. Non a caso, una sessantina di milioni si incassano arrivando almeno ai quarti della massima competizione tra accesso al torneo, market pool, premi per le vittorie e passaggi dei turni. Il lavoro dello staff tecnico sui vari Rabiot (cartellino rivalutato da 17 a 40 milioni, più del doppio), Fagioli (da 6,5 a 35), Miretti (da 5 a 15), Kean (da 20 a 24), Cambiaso (da 1 a 10), Iling-Junior (da 700 mila euro a 9 milioni) e di tanti altri giovani e meno giovani ha permesso dunque di accumulare un bottino in grado di attutire l’impatto di una stagione lontano dai palcoscenici più prestigiosi e remunerativi. Tra gli incrementi sostanziosi c’è anche quello di Soulé, oggi in prestito al Frosinone, un altro under “made in Max”, figlio della NextGen, che oggi costerebbe almeno 15 milioni.

Valori delle rose di Serie A, Juve fuori dal podio Chiaramente c’è anche chi si è svalutato, e ci mancherebbe: il costo del cartellino di McKennie è sceso ad esempio da 25 a 20 milioni, quello di Chiesa da 60 a 50, quelli di Alex Sandro e De Sciglio da 6 a 3, ma il bilancio resta più che positivo considerando che i decrementi (6) non sono sostanziosi come gli incrementi (11) e i numeri non colgono ancora il senso completo dei percorsi di ragazzi come McKennie e Chiesa, per citare due esempi, con il primo che oggi corre e fatica per due (insostituibile) e il secondo che sta tornando ai livelli di Euro 2021. I calciatori, del resto, sono beni che si svalutano come le macchine e con il passare del tempo è più facile che un atleta valga meno a causa dell’età e dell’avvicinamento alla scadenza del contratto. Ma la Juve non è diventata all’improvviso una corazzata. Dati alla mano, resta la quarta squadra per valore della rosa (422 milioni) ed è lontanissima dal podio occupato da Napoli (588 milioni), Inter (564) e Milan (543).

Iscriviti alla newsletter JUVENTUS Le ultime notizie sul club, tutti i giorni, gratis nella tua mail Premendo il tasto “Iscriviti ora” dichiaro di aver letto la nostra Privacy Policy e di accettare le Condizioni Generali di Utilizzo dei Siti e di Vendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA