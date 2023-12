Juve, Allegri ritrova due titolari con il Napoli: le possibili scelte

La Juve intensifica la preparazione al big match di domani con il Napoli . Quest'oggi (alle ore 14) Allegri presenterà l'anticipo della 15^ giornata, con la consapevolezza che una vittoria potrebbe allontanare ulteriormente un avversario scomodo come il Napoli dalla lotta per la vittoria dello Scudetto .

Quali saranno le scelte di Allegri contro il Napoli?

Per Allegri arrivano delle buone notizie dall'infermeria, visto che potrà schierare dal primo minuto sia Danilo che Locatelli. Il difensore brasiliano, che tornerà a indossare la fascia di capitano, è rientrato a distanza di due mesi e ha giocato gli ultimi venti minuti della trasferta di Monza da mediano, ruolo che allo Stadium ricoprirà Locatelli dopo aver smalito il dolore alla costola. Il centrocampo sarà completato da McKennie e Rabiot, con Cambiaso e Kostic ad agire da quinti. In avanti si va verso la conferma della coppia formata da Chiesa e Vlahovic. Non saranno della gara, invece, gli infortunati Weah e De Sciglio.