Juve-Napoli, il dato che incoraggia Allegri e Mazzarri

Scatta il conto alla rovescia per Juve-Napoli , big match della quindicesima giornata di Serie A in programma questa sera alle 20:45 all' Allianz Stadium . Allegri e Mazzarri si preparano a disputare la loro sedicesima sfida in carriera e confidano nel peso dei trend statistici delle rispettive squadre.

Serie A: Juve più punti in casa, Napoli a quota 17 in trasferta

Come evidenziato da Opta, infatti, da una parte la Juventus è la squadra che ha guadagnato più punti (17) in gare casalinghe in questo campionato mentre solo l'Inter con 19 punti ne ha ottenuti di più in trasferta del Napoli (17) nella Serie A 2023/2024. Tutto pronto per uno scontro diretto che, almeno sulla carta, si preannuncia dal pronostico aperto.