Juve-Napoli, le pagelle dei bianconeri: McKennie jolly, Szczesny sicuro

Juventus

Allegri (all.) 7

E così, ci risiamo: di nuovo primo in attesa dell’Inter. E ancora vincente, per l’ottava volta nelle ultime dieci partite di campionato, con una formula ormai consacrata: arriva il gol e la squadra diventa ermetica. Questa volta deve ringraziare anche Szczesny, o magari Kvara, ma tutto sommato nel calcio contano i risultati. Anche con il minimo sforzo: 33.5% di possesso, 2 tiri nello specchio, 1-0. E avanti così. Ma i problemi in fase offensiva restano, tra Vlahovic e colleghi centravanti.