Pazzesco Juve, nello spogliatoio compare la frase di Montero prima del Napoli!

La tradizione delle citazioni per caricare i giocatori della Juve

Si rinnova, quindi, la tradizione che vede i supporter bianconeri in prima linea per scegliere, tra un lotto di motti selezionati prima delle partite, una frase che viene poi mostrata sui monitor all'interno dello spogliatoio dei bianconeri. Citazioni di grandi ex del passato o di figure storiche all'interno del club per trasmettere emozioni e adrenalina a pochi minuti del fischio d'inizio dei match. Montero ha, evidentemente, fatto la sua parte dal punto di vista psicologico sui giocatori della Vecchia Singora, che ha battuto 1-0 con gol di Gatti gli azzurri avversari di turno.