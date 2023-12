Juve, novità su Weah: le condizioni

Dopo la vittoria contro il Napoli, la Juventus si è subito rimessa al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato contro il Genoa. Per Allegri sono arrivate delle novità anche sul recupero di Timothy Weah .

Juve, Weah torna parzialmente in gruppo

L'esterno ex Lille è stato costretto a saltare gli ultimi impegni per colpa di un infortunio muscolare. Oggi è però tornato ad allenarsi, almeno parzialmente, in gruppo. Una notizia che fa ben sperare visto che lo stesso Allegri, nel post partita contro il Napoli, aveva dichiarato che sarebbe stato tra i convocati per la gara con il Genoa.