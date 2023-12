Chiellini lascia il calcio giocato: l'annuncio sui social

Quando Chiellini ha deciso di smettere col calcio giocato

Una decisione, la sua, maturata al termine dell'ultimo campionato, con la vittoria del titolo in Mls sfumata in finale. Il Los Angels Fc è stato sconfitto dal Columbus Crew per 2-1. "Potrebbe essere stata la mia ultima partita. Mi prenderò un paio di giorni per decidere" aveva detto Chiellini. La decisione è arrivata. Intanto Chiellinii resterà in America.

La Juventu saluta Chiellini: il suo post

La Juventus ha celebrato Chiellini sul proprio sito ufficiale con un post emozionante: "Sicuri di averti al nostro fianco, come un supereroe pronto a intervenire in caso di necessità. Dovessero chiederci qual è il nostro preferito, non avremo dubbi: Giorgio da Livorno col turbante, con lui al nostro fianco nessuno ci ha mai fatto paura. Buona vita capitano!".



I numeri di Chiellini

Quattro stagioni al Livorno, una alla Fiorentina, diciassette alla Juventus (di cui una in B) e la breve parentesi americana al Los Angeles FC. La carriera di Giorgio Chiellini è stata molto importante, come testimoniato dai numerosi trofei: 9 scudetti, 5 Supercoppe Italiane, 5 Coppe Italia e quattro trofei conquistati negli Stati Uniti. Così come è da sottolineare l'Europeo conquistato con l'Italia, oltre alle due finali di Champions League giocate con la Juventus. C'è il cruccio relativo ai Mondiali, ai quali Chiellini ha partecipato due volte (2010 e 2014), senza mai superare il primo turno. Pesano, inoltre, le mancate qualificazioni nelle edizioni del 2018 e del 2022.

Quale sarà il futuro di Chiellini?

Chiellini adesso si prenderà del tempo per stare con la famiglia dopo l'esperienza vissuta negli Stati Uniti. Non è da escludere un suo impiego da dirigente nel mondo del calcio, forte anche della Laurea in Business Administration ottenuta nel 2022.