Juve, Rabiot stringe i denti: la situazione in vista del Genoa

Come sta Rabiot?

Il tecnico bianconero non ha alcuna intenzione di fare a meno di Rabiot, il quale è sempre sceso in campo in stagione a eccezione del match col Cagliari, quando era assente per squalifica. Questo pomeriggio, Allegri e lo staff medico valuteranno dettagliatamente la condizione di Rabiot con un provino finale. Le sensazioni al momento sono positive, ma la Juve vuole andarci cauta anche perché le alternative non mancano: in caso di forfait di Rabiot, potrebbero scendere in campo uno tra Miretti e Nicolussi Caviglia, con quest'ultimo che potrebbe agire sia in regia (con Locatelli ad agire da interno) sia da mezzala. L’ipotesi più probabile, comunque, in attesa delle risposte dell’allenamento di oggi, è l’assetto consueto e quindi con Rabiot regolarmente in campo, insieme a Locatelli al timone e McKennie.