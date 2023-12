Locatelli, il piccolo Theo è della Juve! La foto che commuove i tifosi

La foto di Locatelli con il piccolo Theo

Locatelli ha immortalato il momento, in cui il piccolo Theo veste la maglia numero 5 della Juve. Il centrocampista ha poi riportato "Juve, storia di un grande amore", per mettere in risalto il legame con i colori bianconeri. Locatelli si sta rivelando un grande protagonsita in questa stagione, considerato che Allegri l'ha sempre utilizzato nelle prime 17 giornate di campionato, partendo titolare in 15 occasioni e mettendo a segno un pesante gol contro il Milan.