Juve, ufficiale il rinnovo di Bremer: "Spero di rimanere per molto"

Juve, l'annuncio del rinnovo di Bremer

Sui socil della Juve, è comparso il video dove è stato annunciato il rinnovo chiedendo al giocatore cosa avesse nelle tasche. Prima tira fuori le chiavi della Jeep, poi il portafoglie e infine il telefono con una compilation dei suoi migliori interventi. Subito dopo scrive su un foglio "2028" e la sua firma.

"Emozione molto grande. Qui come una famiglia"

Queste le sue prime parole ai microfoni di Sky Sport dopo il rinnovo: "È un'emozione molto grande. Sono contento di giocare per la Juventus e spero di farlo per molto e continuare su questa strada. Ho scelto la Juventus perchè è sempre una squadra vincente. Ha vinto nove scudetti di fila. Quando sono arrivato qui ho capito che è una famiglia. Questa è la cosa che mi ha colpito di più. Quest'anno è stato migliore, il primo è stato di ambientamento. Mi hanno dato la serenità necessaria per migliorare gli errori. Quest'anno mi sento a mio agio e sto bene".