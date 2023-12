Kean e quel ritardo con Zaniolo in under 21: "Gli dissi che c***o ridi?"

Lunga intervista rilasciata da Kean a Dazn Heroes. L'attaccante della Juventus ha parlato del proprio passato, a partire dall'infanzia vissuta tra Asti e Torino: "Sono uscito di casa a 13 anni per andare a vivere nel convitto della Juventus perché nessuno mi poteva portare agli allenamenti. Ho lasciato Asti e una vita da palazzoni: tutti i giorni andavo a giocare, stavo per strada con gli amici, a scuola ci andavo perché mia mamma mi obbligava. Non sono stato facile da gestire . Altri ragazzi magari a natale andavano in vacanza con le famiglie, noi con niente ci adattavamo"

Kean, le partite in oratorio e la musica

"Giocavo a calcio in oratorio, una volta avevamo fatto la partita alle 10 di sera, poi il Don ci ha beccati, ha chiamato la polizia e siamo scappati. La maggior parte di loro o sono in carcere o non si sa dove sono, mi sento molto fortunato, molta gente che viene dalla mia situazione non riesce a uscirne. Quando ho fatto l’esordio in prima squadra, a 16 anni, mi sono detto: 'Ok, sono fuori dalla m***a'". La musica? Mi piace, mi calma. Weston McKennie e Rafa Leao sono spesso a casa mia, scriviamo e cantiamo. Abbiamo una canzone insieme che deve ancora uscire, ci stiamo lavorando. Ho iniziato a fare musica quando avevo 12 anni e facevo freestyle. Una persona può avere tanti talenti e deve mostrarli."

Kean e il figlio Marley

"Mi sono svegliato quattro volte stanotte, dormo pochissimo. Si chiama Marley, ha quattro mesi, ho un tatuaggio per lui. Mi sono cambiate tante cose, prima di agire ci pensi 20 volte, pensi sempre a lui, ma tutto è successo in poco tempo, da quando l'ho preso in braccio. Perché non lo sapeva nessuno? Non lo so, non mi piace andare a dire le mie cose in giro, sono molto privato. Non lo sapeva nessuno fino a quando ero andato in ospedale perché ero assente. Erano scioccati".

Kean e il Paris Saint Germain

"In Francia mi sono sentito a casa, i miei parenti abitano lì e mi facevano sentire a casa. Sono arrivato il primo giorno, c'erano Neymar, Mbappé, mi hanno aiutato tantissimo, mi spiegavano com'è giocare con loro, sono andato anche a cene con loro. Mi facevano sentire grande".

Lo scontro con Di Biagio nell'under 21

"Ero con Zaniolo, lui metteva musica ad alto volume, giocavamo alla play e alle 11 c'era riunione. Alle 10 e 58 eravamo ancora lì, abbiamo aspettato un sacco di tempo l'ascensore e siamo arrivati alle 11:05. Il mister Di Biagio ci fa: 'Allora? Non va bene'. E io: 'Mi scusi mister, siamo arrivati in ritardo". Mi sono scusato con la squadra mentre a Nicolò faceva ridere la cosa, io lo guardavo e gli dicevo "Ma che c.... ridi?'". Da ragazzo mi mettevano fuori perché non sapevo ancora come stare in mezzo agli altri. Mi mettevano ad aiutare i magazzinieri, a pulire gli spogliatoi per farmi capire".

Kean e il rapporto con Allegri

"Tra noi c'è un ottimo rapporto, mi ha fatto capire quando facevo cavolate e quando facevo bene. E' stato un papà sportivo, a volte litighiamo ancora ma alla fine ci vogliamo bene anche se non ce lo diciamo."

Kean e il rapporto con i compagni

"Bonucci mi rimproverava più di tutti per l'atteggiamento. Lui conta tanto su quello. Quando lo hai sbagliato viene da te e ti dice di cambiarlo. Con i giovani però penso di saperci fare. Se vado io da Huijsen o Yildiz mi capiscono di più. Miretti, una volta quando mi avevano messo in punizione mi avevano fatto allenare con i più piccoli e c'era lui. Fagioli? Parlavano tutti di lui, mi fermai a guardare una partita dell'under 21 e dissi: 'Questo è veramente bravo', avrà tempo per dimostrarlo. Hans è un po' un mio gemello, mi conosce più di tutti qua dentro. Prima che sto per dire una cavolata mi dice di non dirla, mi conosce troppo bene, è la mia guida. Quando non capisco qualcosa chiedo ancora ad Hans. Anche gli esercizi che magari non ho capito, chiedo a lui. Persona speciale per me. E' molto aperto anche se ascolta la musica peggiore."