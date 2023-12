McKennie insiste con la pasta con il pollo. Ma è Perin a stupire tutti

Qual è il tuo cibo preferito? Risate in casa Juve nella marcia di avvicinamento alla sfida all' Allianz Stadium contro la Roma . Ai calciatori bianconeri è stata posta questa domanda prima dell'allenamento e il girato venuto fuori ha regalato sorrisi e divertimento.

McKennie piatto unico, Perin e la passione per il vino

Gettonatissime pasta e pizza. C'è chi come Danilo con la feijoada; Szczesny, scegliendo bigos, pierogi e zurek o Yildiz, optando per il kebab, ha dimostrato gusti culinari coerenti alla propria nazionalità ma gli assoluti protagonisti sono stati Perin e McKennie. Il portiere ci ha pensato un po' su e ha detto a sorpresa: "Il vino". Il centrocampista statunitense, rimasto senza parole quando Rabiot ha "votato" per le scaloppine ha ribadito la sua preferenza per un corposo piatto unico, che lo aveva portato al centro del dibattito nel momento in cui ha spiegato di ritenere chiusa la mentalità italiana per il cibo: "Pasta, pesto, pollo, pomodoro, piccante e parmigiano", rigorosamente tutto insieme, ha sottolineato il calciatore USA prima di correre verso il campo.