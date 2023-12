McKennie e la pasta con il pollo, frecciata di Zenga: ecco cosa gli ha detto

L'uscita di McKennie, centrocampista della Juventus, ha fatto rumore. Perché ha detto che l'Italia ha una mentalità chiusa e che non è aperta all'innovazione. E come esempio ha portato i suoi gusti a tavola: "Vi faccio un esempio: io mangio la pasta con pesto, pomodoro e pollo, e tutti qui mi dicono ‘Ma che schifo’, però non l’hanno mai provata. Questo è il problema". Adesso è arrivata la risposta di Zenga, allenatore con un passato da portiere tra Inter e Sampdoria.