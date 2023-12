Juve, Ravanelli difende Allegri: "Sta facendo un miracolo"

Massimiliano Allegri si prepara all'ultima gara del 2023 contro la Roma . Un anno difficile per la sua Juventus tra processi extra campo e penalizzazioni. Ma ora ha la possibilità di approcciare gennaio con appena due punti di distanza dalla capolista Inter. Comunque le critiche che riceve sono sempre tante, perciò in sua difesa è intervenuto l'ex attaccante della Juve Fabrizio Ravanelli .

Ravanelli, le parole su Allegri

Queste le sue parole a TvPlay: "Ha vinto tutto e ha portato la Juve a disputare due finali di Champions. Poi si può obiettare se gioca bene o se gioca male, ma poi ha vinto. E’ vero che negli ultimi anni non ha vinto, ma non ha gli stessi giocatori di prima. Allegri quest’anno sta facendo un miracolo e non è colpa sua se la squadra sbaglia certi gol".