Allegri: le parole prima di Juve-Frosinone, rivivi la diretta

15:06

Juve, il precedente con il Frosinone

Nella sfida di campionato i bianconeri si sono imposti per 2-1 con i gol di Yildiz e Vlahovic.

14:51

Juve, tocca ancora a Yildiz

Con l'assenza di Chiesa sarà ancora il giovane attaccante turco ad agire da seconda punta alle spalle di Vlahovic o Milik.

14:33

Allegri: "Pressione di vincere? L'ambizione c'è sempre"

Infine Allegri ha concluso con il punto sugli obiettivi stagionali: "La pressione alla Juventus c'è sempre. Veniamo da due anni dove la squadra è cambiata tanto, ma questo non significa che non deve esser l'ambizione. Ora pensiamo alla Coppa Italia e poi pensiamo al campionato".

14:32

Juve, Allegri: "Mi manca la Champions"

L'allenatore si è poi espresso sulla sua lunga avventura alla Juve: "Non cancellerei nessuna delle 400 partite. Quest'anno mi manca tanto non giocare la Champions. In 8 anni ci sono state tante partite bellissime. Le ricordo tutte anche quelle brutte come Genova quando dopo 20 minuti eravamo sotto 3-0".

14:30

Allegri su Vlahovic e Rabiot

Sulle condizioni dei due calciatori: "Rabiot dovrebbe esser a disposizione per martedi, ci sono ottime possibilità. Vlahovic ha smaltito la febbre. Domani decido chi gioca davanti".

14:28

Juve, Allegri: "Dobbiamo alzare l'attenzione in difesa"

Sui recenti problemi difensivi: "Abbiamo lavorato su questo in questi giorni. Basta alzare l'attenzione ed essere meno pigri in fase difensiva".

14:25

Juve, Allegri sulla formazione

Sui dubbi di formazione l'allenatore ha detto: “Non ho ancora deciso, giocheranno Gatti e Bremer e vediamo chi fra Danilo e Rugani. Gioca in porta Perin e torna Locatelli. Cambiaso e Iling titolari? "Difficile perchè Cambiaso viene dal'influenza e Iling può esser un buon cambio. L'importante è che tutti stiano bene perchè anche a Salerno i cambi sono stati determinanti".

14:24

Juve, Allegri: "Kean? Sceglierà la società"

In merito al possibile prestito dell'attaccante: “Di mercato non parlo, ci pensano i direttori. Non sono assolutamente io che posso dire la destinazione migliore per Kean, sono contento di quanto ha fatto qui finora”.

14:23

Allegri: "Contento di aver raggiunto Trapattoni e Lippi"

Sulla 400esima panchia in bianconero: "Sono molto contento e aver raggiunto due mostri sacri del calcio italiano come Trapattoni e Lippi è un grande onore per me. Domani la cosa più importante è vincere ed arrivare in semifinale".

14:21

Juve, Allegri: "Chiesa non convocato"

La conferenza inizia con l'annuncio di Allegri: "Chiesa non è neanche convocato. Oggi il ginocchio stava meglio, non è niente di preoccupante e se tutti procede martedì ci sarà. Fuori abbiamo Chiesa, Rabiot, De Sciglio e Kean".

14:00

La Juve a caccia della semifinale

I bianconeri, dopo aver eliminato la Salernitana, vogliono la semifinale contro la vincente del derby di Roma.

13:45

Juve, tutto pronto per Allegri

Alle 14:15 inizierà la conferenza stampa dell'allenatore bianconero.

Torino - Allianz Stadium