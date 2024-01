Juve-Empoli, Milik espulso: post su Instagram dopo il rosso diretto

Arek Milik si è buttato via con un durissimo fallo su Cerri: espulso al 18' di Juve-Empoli, che si è poi conclusa sul risultato di 1-1. L'attaccante polacco è stato preferito a Yildiz ma non ha ripagato la fiducia di Massimiliano Allegri e non si dà pace per l'errore commesso: "Mi dispiace, non volevo mettere in difficoltà i miei compagni, non era mia intenzione… Chiedo scusa. Forza Juve" ha scritto sul suo account Instagram. Il testo è a corredo di una foto che immortala Milik in bianco e nero al momento dell'ingresso in campo in borghese: sfumature di uno stato d'animo cupo per la conspaevolezza della grave ingenuità commessa.