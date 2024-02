Allegri e Sanremo: "Ho visto Angelina, poi mi sono addormentato"

Domani la Juventus affronterà l'Udinese nel posticipo della 24a giornata del campionato di Serie A. Massimiliano Allegri ha messo in risalto l'importanza dell'incontro in conferenza stampa: "Il grupppo ha lavorato bene. Dobbiamo tornare alla vittoria perchè affrontiamo una squadra che non merita la classifica che ha. Serve rispetto per loro".

"L'Inter sta facendo un percorso straordinario"

Allegri ha poi proseguito: "L'Inter era la favorita e lo sarà fino alla fine, non bisognava aspettare la partita di ieri con la Roma. Noi abbiamo fatto 53 punti, tornare alla vittoria domani è importante, perchè ci allontaneremmo in modo rilevante dal quinto posto, si tornerebbe al successo e si andrebbe di nuovo a -4 dall'Inter, anche se loro hanno una partita in meno. Stanno facendo un percorso straordinario, 7 su 7 nel 2024, noi un passettino alla volta. Speriamo di tornare alla vittoria".

La Juve e l'obiettivo Champions League

"Dobbiamo essere ancora più motivati domani, non scenderemo in campo demotivati. L'obiettivo è tornare a giocare la Champions e quella di domani è una partita molto importante. Contraccolpo dopo l'Inter? Stiamo bene dal punto di vista mentale, a Milano abbiamo perso contro una squadra che sta facendo cose straordinarie, una partita non ti fa buttare via un percorso di tanti mesi. Abbiamo imparato molto da quella partita. Il futuro? Ho un altro anno di contratto, dipendiamo dai risultati e dal lavoro che svolgiamo".