Juve, è il compleanno di Fagioli: il bel messaggio del club

TORINO - È il compleanno di Nicolò Fagioli, il centrocampista della Juventus spegne 23 candeline. "Nonostante la sua giovane età, abbiamo già festeggiato insieme diversi compleanni. Questo è un po' diverso, con Nicolò ancora fuori dai giochi per qualche altro mese" si legge nella nota del club, con il calciatore che sta scontando la squalifica per il caso calcioscommesse e sta proseguendo nel percorso per combattere la ludopatia. "Ma il suo viaggio con noi continua, e noi siamo al suo fianco: lo aspettiamo tutti insieme, e tutti gli auguriamo un felice 23esimo compleanno", il messaggio della Juve per Fagioli. Il giovane bianconero, che a fine anno ha anche rinnovato fino al 2028, non vede l’ora di tornare. La squalifica terminerà a maggio prossimo. In questi mesi si sta allenando duramente per farsi trovare pronto al rientro.