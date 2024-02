Juve-Udinese, le pagelle: Weah incerto, Chiesa evapora

È tra i pochi connessi fin dal via. Prezioso con un salvataggio nella propria area, ci prova dalla distanza.

Cambiaso 6,5

Prima a sinistra, poi a destra è il migliore dei bianconeri. Una percussione travolgente non viene concretizzata da Milik.

Cerri (39’ st) sv

Dalla Next Gen un altro debuttante.

Milik 5

Non segna in A da oltre quattro mesi: si divora il pari da due passi, poi sbatte su Okoye. Nella ripresa fa anche centro ma la palla di Chiesa prima era uscita.

Chiesa 5

Prima da titolare in serie A nel 2024, si vede che non è ancora al top dopo tanti problemi fisici. Cerca sempre lo spunto in velocità ma spesso si incaponisce e l’idea evapora.

Iling-Junior (32’ st) sv

Non cambia il corso della gara.