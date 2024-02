Allegri prima di Verona-Juve: "Non è un bel momento". E su Vlahovic...

Juventus chiamata ad un immediato riscatto dopo la sconfitta interna con l'Udinese di Gabriele Cioffi. Inter sempre più lontana e Milan che insegue ad una sola lunghezza di distanza. Domani la sfida al Verona di Marco Baroni , in un "Bentegodi" tutto esaurito per l'occasione. In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha presentato il prossimo impegno della Vecchia Signora, tra ambizioni, scelte e difficoltà.

Allegri alla vigilia di Verona-Juve: "Rientra Vlahovic"

Così Max Allegri in vista di Hellas Verona-Juventus: "Non è un bel momento, soprattutto perché abbiamo fatto un punto in due partite in casa. La trasferta di Verona è sempre complicata perché andremo a giocare in un campo difficile. Baroni sta facendo un ottimo lavoro nelle condizioni in cui si trova a lavorare. Dovremo avere un atteggiamento migliore, non tanto a livello di prestazione ma di attenzione ai dettagli".

In attacco, c'è un ampio ventaglio di opzioni: "Chiesa sta trovando una condizione migliore e sarà importante per il finale di stagione. Domani rientrerà Vlahovic e avrò 4 attaccanti. Dovrò decidere e indipendentemente da chi scenderà in campo dal primo minuto sarà l'atteggiamento a dover cambiare".