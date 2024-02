Del Piero: "Allegri l'anno scorso è stato eroico con la Juve"

All'indomani del deludente pareggio di Verona, è tornato a parlare di Juventus anche Alessandro Del Piero , simbolo e bandiera del club bianconero per 19 anni. Nel corso di Sky Calcio Club, nella canonica "tavola rotonda" guidata da Fabio Caressa, l'ex capitano della Vecchia Signora ha speso parole al miele per Massimiliano Allegri , messo continuamente in discussione anche in questa stagione. Dallo "stillicidio" dell'anno scorso alle critiche odierne, che hanno seguito soprattutto lo scontro diretto con l'Inter di Simone Inzaghi.

Del Piero su Allegri: "L'anno scorso è stato eroico con la Juve"

Chiamato in causa sulla possibile riconferma di Allegri, in vista della prossima annata, Alex Del Piero si è espresso così nel corso di Sky Calcio Club: "Se le cose non vanno bene Allegri ha le proprie responsabilità, come tutti, come tutto lo staff e i calciatori. Ma ricordiamoci quanto fatto l'anno scorso: Allegri non è stato bravo, è stato eccellente dal mio punto di vista. Conoscendo molto l'ambiente Juventus e sapendo le cose che son successe all'interno del mondo Juventus, è stato eroico, lui come i suoi giocatori. Era secondo fino a due giornate dalla fine, insomma. Ha avuto meriti anche quest'anno, con Yildiz e altri giovani che sono entrati in prima squadra. Questi sono successi per loro, come mondo Juve".

"Pinturicchio" ha poi proseguito: "Poi, ci sono situazioni che devono modificarsi col tempo. Se giochi nella Juve, nell'arco degli anni devi migliorare. Non puoi essere lo stesso giocatore di quando sei arrivato alla Juve. Non sarò io a dire se Allegri rimarrà o meno alla Juve, se lo meriti o meno. Credo che bisogna essere un po' dei surfisti in certe situazioni, perché eri secondo e a pochi passi con l'Inter. Vero che l'obiettivo è la Champions, ma un'occhiatina lì la devi buttare, qualora l'Inter dovesse avere una crisi. E lì bisognava compattarsi un attimino, invece si è perso un po' quello che avrebbe reso il campionato più interessante".