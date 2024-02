Rugani e il gol all'ultimo secondo di Juve-Frosinone: "È andata bene..."

La Juventus di Massimiliano Allegri vince allo scadere contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, beffato al 95' dalla zampata di Daniele Rugani . L'uomo che non ti aspetti, il più lesto di tutti a fiondarsi sulla spizzata di Dusan Vlahovic, sull'ultimo calcio d'angolo della partita. Nell'immediato dopo gara, sono arrivate le parole del difensore bianconero ai microfoni di Sky Sport.

Rugani dopo Juve-Frosinone

Così Daniele Rugani a Sky Sport, al termine di Juve-Frosinone: "È la prima volta quest'anno che affrontiamo un momento così. Una vittoria importante proprio per questo, perché questo è un gruppo importante e non è abituato a momenti così. Oggi siamo riusciti a vincere una partita difficile, proprio per superare questo momento un po' così. Senza fare un passo indietro, guardiamo avanti. Magari il mio passato da centrocampista mi ha aiutato, prendiamo il positivo e andiamo avanti".

Sul gol realizzato al 95', Rugani ha aggiunto: "Ero senza un flessore in quel momento lì, però era l'ultima palla e mi sono allungato, trovando lo spazio giusto sotto le gambe del portiere, appoggiando la palla in porta. È andata bene, siamo contenti e dobbiamo continuare così".