Allegri e la battuta sulla Juve in tv: "Ci stavamo abituando a perdere..."

Allegri a Sky: "Meglio nel secondo tempo, vittoria importante"

Così Max Allegri a Sky Sport, a margine del 3-2 maturato allo scadere: "Abbiamo fatto bene nel secondo tempo, abbiamo giocato meglio tecnicamente, mentre sui gol presi Rugani era troppo largo sul primo e Kostic non si è comportato da difensore centrale. Sul secondo, invece, andava fatto un fallo, fermando con astuzia l'azione, perché c'era Rabiot a terra infortunato. Sul gol di Cheddira eravamo uno contro cinque in area di rigore, quindi dobbiamo fare sicuramente meglio. Nel finale i ragazzi son stati bravi, Rugani ha fatto un gol veramente bello. Poi, non dimentichiamoci il periodo da cui venivamo, è una vittoria importante anche per il morale e per il nostro cammino".

Fragilità difensiva ancora troppo evidente: "Prima di prendere il gol, la mia sensazione è che non riuscivamo ad assorbire bene i tagli alle spalle dei nostri centrocampisti e dei nostri difensori, soprattutto a difesa schierata. Su questo dobbiamo sicuramente lavorarci, per ritrovare la nostra solidità. Oggi siamo tornati a vincere, lo abbiamo fatto all'ultimo minuto, conquistando un risultato importante dopo risultati non belli. Alla Juve, quando non arrivano i risultati, sei carico di ulteriori pressioni e non era facile. I ragazzi sono stati bravi, è un passo in avanti".

Allegri: "Al futuro ci pensa la società, ecco come stanno McKennie e Rabiot"

Tra rinnovo, obiettivi ed ambizioni, Allegri resta concentrato: "Bisogna assolutamente pensare al presente, al futuro ci penserà la società, come è sempre successo qui alla Juventus. Noi non possiamo permetterci di pensare al futuro, oggi l'importante è aver rimesso il Bologna a 9 punti e aver vinto una partita importante, perché altrimenti ci abituavamo troppo a perdere e anche questo non va bene".

Diversi i calciatori che sono usciti malconci da questo Juve-Frosinone: "McKennie ha la spalla lussata, quindi vedremo. Rabiot ha un'infrazione sull'alluce, credo, ma oggi pensiamo al risultato conquistato. Era importante vincere, poi penseremo a preparare bene la sfida con il Napoli".