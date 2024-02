Rugani, l'agente dopo il gol di Frosinone: "Rinnovo? Se ci chiameranno..."

L'agente di Rugani e il possibile rinnovo con la Juve: "Totale apertura da parte nostra"

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di TV Play, il procuratore di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha fatto il punto sull'attuale situazione del suo assistito, che vanta un contratto in scadenza nel 2025 con la società bianconera: "La Juve ha sempre trasmesso grande positività nei suoi confronti. Da parte nostra c’è totale apertura per il rinnovo e un accordo si può trovare. La domanda da fare adesso è: ci chiameranno?".

Sul gesto tecnico di Rugani al 95' di Juve-Frosinone, Torchia ha aggiunto: "È stato lucido, non è facile per un difensore far gol al 95′. Da difensore lì ti viene voglia di tirare una cannonata, invece lui è stato bravissimo. Bravo lui e brava anche tutta la squadra a crederci. Il momento era delicato, ecco perché questa vittoria arrivata in extremis contro il Frosinone ha un valore importante".