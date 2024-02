Rabiot e il futuro: “Rivincerò con la Juve”

TORINO - Juve, vinciamo ancora insieme. Il messaggio è di Adrien Rabiot nel giorno della festa per le 200 presenze in bianconero. Alla Continassa ha ricevuto una maglia celebrativa personalizzata, i complimenti della dirigenza, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli e il direttore sportivo Giovanni Manna, l'abbraccio di Massimiliano Allegri e dei compagni. «Pagherà a tutti una cena!» ha rilanciato Max, e via l'applauso dello spogliatoio. Sorrisi in casa Juve. Il francese è al quinto anno in Italia ed ora è diventato un leader, un punto fermo insostituibile e questo si interseca in modo diretto con il futuro. Come fare a meno di Adrien? Il contratto del centrocampista scadrà a giugno e l'intento della Juve sarebbe quello di replicare il colpaccio della scorsa estate quando, anche grazie al pressing di Allegri, è riuscita ad arrivare al traguardo del prolungamento per una stagione. Tra quattro mesi, appunto, il problema si riproporrà e chissà se riuscirà il bis. La partita è aperta e non è semplice da vincere anche perché all'orizzonte ci sono tanti club stranieri di prima fascia che osservano interessati l'evoluzione della questione. Arsenal, Tottenham, Liverpool, Bayern Monaco: le superpotenze si stanno muovendo e stanno sondando il terreno. Intanto Rabiot si confessa ai canali ufficiali del club ripercorrendo i suoi anni torinesi con parole che sono significative in ottica futura: «E' stato difficile all'inizio dovermi adattare ad una nuova squadra in un nuovo Paese. Tutti i compagni e lo staff mi hanno aiutato e accolto molto bene, i risultati sono arrivati ed è stato bellissimo vincere subito al primo anno. La prima volta non si scorda mai. Per me vincere uno scudetto con la Juve è una delle cose più belle anche se non abbiamo potuto festeggiare con i tifosi (era il 2019-20, epoca Covid, ndr), ma spero di vincerne altri qua». Musica per il popolo juventino, un proposito che suona come un segnale chiaro di apertura, quasi una auto conferma.