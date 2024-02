Pogba squalificato: a quale sostanza è risultato positivo e a cosa serve

Calciatori mingherilini che diventano tori, fisici che esplodono, muscoli che crescono in tempi brevi. Ecco perché l'antidoping ha stretto la sua morsa sul testosterone, sostanza proibita dall'agenzia mondiale (la Wada) e tra le più facili da rintracciare nei test. La vicenda Pogba - e la sostanza riscontrata il 20 agosto a Udine nelle urine del ragazzo - rientra insomma in una casistica che l’antidoping conosce bene.

Cos'è il testosterone

Il testosterone è un ormone, un androgeno prodotto nell’uomo essenzialmente dai testicoli. Quando in una provetta ce n'è troppo, scatta il campanello d'allarme: in genere si abbassa l’ormone luteinizzante, l’LH. E quel valore diventa un campanello d’allarme per i medici del laboratorio che la analizzano. Dal punto di vista delle norme nel codice, chi lo assume in modo consapevole rischia fino a 4 anni di squalifica: la pena massima inflitta proprio a Pogba dal tribunale.

A cosa serve

È l’ormone che mascolinizza l’individuo: aumenta la peluria, la dimensione del muscolo e l’efficienza muscolare, accrescendo l’aggressività e la libido, oltre alla massa sia magra sia proteica. Non si trova in nessun cibo o alimento, ma può essere acquistato piuttosto facilmente in modo assolutamente legale; si può assumere ad esempio tramite iniezioni e creme. Gli steroidi, acquistabili in farmacia, ne contengono molto. Il testosterone non cura i muscoli danneggiati e non li rigenera dagli infortuni, ma in linea teorica migliora le performance donando maggior forza fisica all'atleta.

A cosa serve

Secondo i legali del francese, il centrocampista della Juve non sarebbe risultato positivo al testosterone bensì al Dhea, un ormone della giovinezza anch’esso sintetico (effetto anabolizzante) presente in alcuni supplementi alimentari ma decisamente meno conosciuto rispetto al testosterone, e con conseguenze in termini di pena che sarebbero potuti anche essere meno rilevanti. Una fattispecie che il tribunale antidoping ha respinto accogliendo la richiesta di 4 anni della procura.