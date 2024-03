Pogba, il toccante messaggio di Rafaela Pimenta dopo la squalifica per doping

TORINO - Quattro anni di squalifica per la positività ai metaboliti del testosterone, a partire dall'11 settembre 2023 e da scontare fino al 10 settembre 2027. Una vera e propria mazzata per Paul Pogba, 31enne centrocampista francese della Juve al quale non fa però mancare il proprio sostegno la sua agente Rafaela Pimenta.