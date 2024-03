Kean e il mancato passaggio all'Atletico: "Mi sono sentito deluso"

Era tutto pronto per il suo passaggio all' Atletico Madrid , ma alla fine Moise Kean è rimasto a Torino . Alla Juventus non ha trovato molto spazio nella prima parte di stagione e poi l'infortunio ha condizionato il suo rendimento. L'ex PSG ha parlato di quell'affare saltato con i Colchoneros.

Le parole di Kean

Queste le sue parole sul suo canale Youtube: "Ero con mia madre e la mia famiglia e mi sentivo di averli delusi. E’ stata molto dura. Per un momento mi sono sentito deluso. Ero con mia madre e la mia famiglia e mi sentivo di averli delusi. Ma dopo mia mamma mi ha fatto capire che la vita non si fermava lì. Devo andare avanti, sono un uomo adulto e devo prendere le mie responsabilità e lavorare duro. Prima non sapevo cosa volesse dire lavorare duramente. Dicevo sempre: ho talento, perché dovrei lavorare duramente? Poi ho visto che le persone lavorando crescevano e io voglio essere al top per questo ho iniziato ad allenarmi così duramente".