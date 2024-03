Juve, la difesa balla: 8 gol presi nelle ultime 4. Ma c'è un terzetto di ferro

INVIATO A TORINO - La difesa che scricchiola è un cruccio per Max Allegri. Per la quarta volta di fila in campionato la Juventus ha subito 2 gol in 90': le era già accaduto nel 2-2 contro il Verona, nel successo per 3-2 sul Frosinone e a Napoli domenica scorsa (2-1). Un dato statistico che fa riflettere ed è in netta controtendenza rispetto alla prima parte di stagione, quando la Signora sembrava aver eretto un muro davanti a Szczesny.

I numeri che preoccupano Max

Nelle prime 21 giornate di campionato la Juventus aveva tenuto la porta chiusa in 12 circostanze. Dopo il successo a Lecce del 21 gennaio che l'ha portata in vetta alla classifica, però, la squadra ha perso solidità e ha iniziato a prendere gol: dall'Empoli all'Atalanta sono addirittura 11 in 7 gare.

Una soluzione possibile

"Se prendiamo due gol a partita è difficile vincere - il pensiero di Allegri, ripetuto anche dopo il pareggio dello Stadium contro Gasperini - Li prendiamo troppo facilmente e dobbiamo lavorare di più, in particolare sulle situazioni specifiche, come nel caso del 2-2 di Koopmeiners". Non c'è altra medicina che il campo e il lavoro quotidiano alla Continassa. Ma forse c'è anche una soluzione tattica: in questo campionato, nei 229 minuti in cui la Juve ha schierato contemporaneamente Bremer, Danilo e Rugani, in difesa non ha subito neppure una rete. Max ripartirà da qui?