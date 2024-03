Juve, la tensione in campo tra Locatelli e Chiesa: cosa è successo

La tensione tra compagni

Sul punteggio di 0-1, e con la Juve in attacco a testa bassa, c'è stato un attimo di tensione tra i due campioni d'Europa della Nazionale. A metà ripresa il centrocampista, autore di una prova sottotono, ha servito un pallone tra le linee a Chiesa che anziché tagliare internamente il campo s'è allargato, sperando che il pallone passasse in un altro corridoio. Fede si è lamentato a gran voce per quella che, secondo lui, è stata un'imprecisione del collega e l'altro non ha accettato la critica, rivolgendogli un plateale "Vaffa...". Tutto sotto lo sguardo attento di Allegri, che invitando alla calma ha riportato la serenità necessaria. Tutto rientrato a fine gara. Le conseguenze di questo "scontro verbale", semmai, sono state positive: pochi minuti dopo la Juve ha ribaltato la partita da 0-1 a 2-1. Poi è tornato protagonista l'alieno Koopmeiners...