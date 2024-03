Juve, Mondiale per Club e nuova Champions: quanto incassa e come li spenderà

TORINO - C o n il Mondiale si fa la nuova Juve. La Signora ricomincia da quota 50, ovvero dai cinquanta milioni garantiti come solo bonus di partecipazione dalla qualificazione al nuovo Mondiale per club della Fifa che partirà la prossima estate. Una prima iniezione di risorse fondamentale per guardare con maggiore serenità e qualche margine di operatività in più alla costruzione della squadra che dovrà affrontare la prossima stagione, ricchissima di impegni. I programmi societari, naturalmente, non cambieranno: la società bianconera rimane impegnata nel risanamento del bilancio e nel rendere sostenibile la gestione ma è indubbio che quella generata dalla vittoria del Barcellona sul Napoli sia una prima significativa boccata d’ossigeno. Che, naturalmente, non basta perché al Mondiale si deve obbligatoriamente accompagnare il ritorno in Champions League. Sarà il raggiungimento del traguardo stagionale a fare la differenza e a garantire le ulteriori certezze per proseguire la messa in sicurezza dei conti e per la programmazione della prossima stagione.



I soldi dai tornei tra Mondiale e Super Champions

L’obiettivo è sempre lo stesso: raggiungere il più presto possibile la sicurezza aritmetica della partecipazione alla nuova Champions, ovvero la nuova competizione rinnovata nel format che decollerà dalla prossima estate e che garantirà per la sola partecipazione 20 milioni, più tutti gli altri bonus relativi a risultati, ranking storico e market pool. Ricavi sempre maggiori, insomma, e l’obiettivo della Continassa è di tornare ai livelli di ricavo mantenuti negli ultimi anni, quando la Champions ha sempre garantito almeno 80-90 milioni. Con Super Champions e Mondiale, la Juve affronterebbe un 2024-2025 con un massimo di cinque competizioni, considerando i tornei nazionali: campionato, coppa Italia ed eventualmente Supercoppa italiana. Si potrebbe avere quindi una stagione con oltre 60 partite.