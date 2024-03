Furia Vlahovic, la frase sull'arbitro urlata alla panchina della Juve dopo l'espulsione

Dusan Vlahovic è stato espulso al 93' del match all' Allianz Stadium tra Juve e Genoa , terminato sullo 0-0 . Un'escalation di tensione ha fatto rimediare all'attaccante serbo due cartellini gialli nel respiro di un minuto dall'arbitro Giua . Tutto è scaturito da un duello aereo con il portiere del Genoa , Martinez , che nel corso del forcing finale dei bianconeri ha allontanato con un pugno un pallone che Vlahovic stava cercando di colpire di testa. Il gioco è stato fermato per una carica all'estremo difensore dei liguri.

Perché Vlahovic è stato espulso in Juve-Genoa

Il serbo non ha preso affatto bene la decisione dell'arbitro della sezione di Olbia e ha colpito con un gesto di stizza il pallone che stava per essere restituito a Martinez per riprendere il gioco. Giua lo ha così ammonito e per il reiterarsi delle proteste lo ha fatto nuovamente di lì a poco mandandolo anzitempo sotto la doccia. Mentre usciva dal campo Vlahovic si è rivolto alla panchina provando a spiegare ciò che era accaduto. Dal labiale catturato dalle telecamere sembra piuttosto evidente dica: "Gli ho detto bravo". Vlahovic salterà Lazio-Juve.