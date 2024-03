Juve, Scanavino: "Fiducia in Allegri. Stagione? Abbiamo due obiettivi"

Maurizio Scanavino , Chief Executive Officer della Juventus , è intervenuto a margine della prima edizione dello Juventus Business Forum, ospitato dall’Allianz Stadium. L'occasione per fare il punto sulla stagione, partendo dal campo fino ai social: "Abbiamo una fan base digitale che ora conta oltre 165 milioni di persone. Siamo il primo brand in assoluto, in tutti i settori merceologici, in Italia sui Social Media, siamo al top in Europa su Facebook e nel Mondo su Tik Tok , se consideriamo le squadre di calcio, fra le quali siamo in top 5 per crescita, interazioni e visualizzazioni. Sempre su Tik Tok siamo fra i primi 10 brand mondiali ".

"Non ci abbattiamo, c'è grande fiducia per questa stagione"

Parlando di campo e della stagione attuale, Scanavino ha aggiunto: "Questa stagione è iniziata con entusiasmo e con grande successo di risultati; in questo momento siamo in una fase un po' complicata. Sul campo a volte non siamo stati così brillanti, ma altre volte le prestazioni sono state molto positive e non siamo riusciti a ottenere quanto meritavamo. Per questo non ci abbattiamo, c’è grande fiducia nella squadra e nell’allenatore, tutti insieme stiamo lavorando per trovare la chiave per ripartire al più presto e centrare gli obiettivi della stagione in corso: la qualificazione in Champions League e il raggiungimento della Finale di Coppa Italia".