Occhio Juve, e se poi ti penti?

Do you remember Zaniolo? Se alla Juventus non dovessero ricordare l'operazione di mercato del 2018, sarebbe bene rinfrescarsi la memoria. Quasi sei anni fa, l'Inter arrivò a investire trentotto milioni per portare in nerazzurro l'allora trentenne Radja Nainggolan. Ventiquattro li versò direttamente nelle casse della Roma; in più cedette Santon (valutato 9,5 milioni) e il diciannovenne Zaniolo il cui valore venne quantificato in 4,5 milioni di euro. L'affare, neanche a dirlo, lo fece la Roma che si ritrovò in rosa un talento che poi è approdato in Nazionale, ha segnato il gol decisivo della finale di Conference League ed è stato infine ceduto al Galatasaray per un'operazione da poco più di trenta milioni di euro. Plusvalenza coi fiocchi. Oggi Matias Soulé ha un paio d'anni in più rispetto a Zaniolo nel 2018. È un calciatore decisamente più formato. Alla sua prima vera stagione in Serie A, a Frosinone, è già andato in doppia cifra: dieci le reti segnate in una squadra che sta lottando per non retrocedere. E mancano ancora nove partite alla fine del campionato. Il primo gol in Serie A lo ha segnato l'anno prima, con la maglia della Juventus. Che lo ha girato al Frosinone per lasciargli fare le ossa e ora ha messo il calciatore in vetrina. La dirigenza bianconera ha bisogno di fare cash per arrivare a Koopmeiners.



La domanda è: alla Juventus davvero conviene sbarazzarsi di Soulé? O è un'operazione di cui poi il club potrebbe pentirsi? In queste ore sta impazzando sui social la rete che l'argentino ha segnato nell'Under 23 contro il Messico. Un tocco leggero di esterno sinistro di controbalzo in area di rigore con la palla che va a morire sul palo lontano mentre il portiere resta a guardare. A Frosinone ha segnato in ogni modo: su punizione pennellata, su rigore, di sinistro da fuori alla Recoba, su azione personale conclusa persino di destro, anche di testa. È un calciatore completo. Ha appena ventun anni. I margini di miglioramento sono enormi.