Juve, aumento di capitale: sottoscritto il 97,6% delle nuove azioni

Juventus, quasi completato l'aumento di capitale

La Juventus fa sapere che "durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l'11 marzo 2024 e conclusosi in data odierna, 27 marzo 2024, sono stati esercitati n. 246.628.440 diritti di opzione per la sottoscrizione di numero 123.314.220 Nuove Azioni, pari a circa il 97,6% del totale delle Nuove Azioni offerte", che corrispondono ad "un controvalore di 195.083.096,04 euro". Exor, guidata da John Elkann, ha sottoscritto le azioni pro quota che rispecchiano la sua partecipazione, mentre i diritti di opzione non ancora esercitati saranno offerti in Borsa da Juventus nelle sedute del 3 e 4 aprile 2024, "salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti".