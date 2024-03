Allegri: “Non siamo diventati brocchi. Champions? La Juve si qualificherà”

Serata amara per la Juventus che contro la Lazio ha rimediato la quinta sconfitta stagionale, alimentando la striscia negativa che vede i bianconeri con una vittoria nelle ultime nove partite. Massimiliano Allegri ha commentato così il risultato maturato allo stadio Olimpico: "I numeri dicono che stiamo facendo male, ma in questo periodo ci vuole calma. Abbiamo dei punti di vantaggio sulla quinta, dobbiamo lavorare per centrare l'obiettivo della Champions. Ai ragazzi non rimprovero nulla, è un momento non facile che dobbiamo superare. Ora abbiamo ancora la Lazio in Coppa Italia e avremo la possibilità per fare bene. Dispiace aver perso negli ultimi secondi, ma non possiamo fare altro. Dobbiamo alzare la testa e continuare a lavorare.